Пузанов — о бронзе в спринте: рад, что составил конкуренцию таким лыжникам, как Устюгов

Российский лыжник Дмитрий Пузанов, представляющий команду Хабаровского края, оценил своё выступление в спринте свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Напомним, спортсмен занял третье место.

«Эмоции только разгораются, ещё нет понимания, что произошло. Я ещё сам не понял, что я сделал. Не могу в это поверить. Я надеялся, что хотя бы попаду в 20-ку, не более того. Сегодня я сделал нечто удивительное, я никогда это не забуду и теперь всегда буду стремиться к результатам такого уровня.

Может быть, мне немного повезло. Может, состояние организма было получше, или лыжи лучше ехали. Но я на самом деле очень рад, что смог составить конкуренцию таким знаменитым лыжникам, как Сергей Устюгов», — сказал Пузанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лучшим в финальном забеге стал лыжник Сергей Ардашев из команды Республики Татарстан. Спортсмен преодолел дистанцию за 2.52,94. Второе место занял Иван Горбунов, уступивший лидеру 0,44 секунды.