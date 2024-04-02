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Видео: тренер Егор Сорин вышел на награждение в костюме динозавра

Видео: тренер Егор Сорин вышел на награждение в костюме динозавра
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин вышел на награждение после мужской спринтерской гонки свободным стилем, которая проходила сегодня, 2 апреля, в Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России, в костюме динозавра.

Ранее тренер говорил, что, если кто-то из его подопечных выиграет у трёхкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Большунова, Сорин выйдет на награждение в костюме динозавра. Напомним, победу в сегодняшней гонке одержал спортсмен из группы Сорина — Сергей Ардашев.

Отметим, что Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта. Спортсмен занял третье место в первом полуфинале и, так как второй полуфинал оказался быстрее, не отобрался в финальный забег по результату.

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