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Видео: награждение призёров мужского спринта на этапе Кубка России в Кировске

Видео: награждение призёров мужского спринта на этапе Кубка России в Кировске
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Сегодня, 2 апреля, в Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла мужская спринтерская гонка свободным стилем.

Победителем соревнований стал представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев. Второе место в финальном забеге занял ещё один представитель Татарстана лыжник Иван Горбунов. Тройку призёров замкнул спортсмен из команды Хабаровского края Дмитрий Пузанов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео с церемонии награждения спортсменов.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 2.52,94.
2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — отставание 0,44 секунды.
3. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край) +0,83.

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