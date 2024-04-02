Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео: награждение Степановой, Сориной и Непряевой в финале Кубка России — 2024

Сегодня, 2 апреля, прошла женская спринтерская гонка свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске.

Победителем соревнований стала представительница Архангельской области олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Второе место в финальном забеге заняла спортсменка из Тюменской области, также олимпийская чемпионка в эстафете Татьяна Сорина. Тройку призёров замкнула лыжница, представляющая Республику Татарстан, Дарья Непряева.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео с церемонии награждения спортсменов.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 3.15,77.

2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — отставание 2,28 секунды.

3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) + 2,70.