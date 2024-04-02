Большунов с большим отрывом выиграл спринтерский зачёт Кубка России

Сегодня, 2 апреля, в Кировске (Мурманская область) состоялся заключительный мужской спринт в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам. По итогам гонки распределились итоговые места в общем зачёте спринтерских гонок.

Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Итоговый зачёт в спринте.

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 315;

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 265;

3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 213;

4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 199;

5. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий автономный округ) — 190;

6. Илья Семиков (Республика Коми) — 159.

В среду, 3 апреля, в Кировске состоятся гонки преследования на 10 километров у женщин (начало — в 11.30 по московскому времени) и на 15 км у мужчин (начало — в 13.00 мск).