«Новый парнишка у нас в компании появился». Устюгов — о 18-летнем Пузанове

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал третье место 18-летнего лыжника из Хабаровского края Дмитрия Пузанова в спринте свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.
«Новый парнишка у нас тут в компании появился, 18 лет всего, приятно. Поздравим его все вместе! У нас тут своя атмосфера, классно!» — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.
Победу в спринте одержал Сергей Ардашев из Татарстана. Второй результат показал его земляк Иван Горбунов. Сергей Устюгов в финальном забеге финишировал пятым.
В среду, 3 апреля, в Кировске состоятся гонки преследования на 10 километров у женщин (начало — в 11.30 по московскому времени) и на 15 км у мужчин (начало — в 13.00 мск).
- 2 апреля 2024
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