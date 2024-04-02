Ардашев — о невыходе Большунова в финал спринта: другие ребята тоже сильные

Российский лыжник Сергей Ардашев, выигравший сегодня, 2 апреля, мужскую спринтерскую гонку свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024, высказался о невыходе трёхкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Большунова в финал спринта.

«Неудача Большунова? Думал, что Александр всё-таки пройдёт в финал лаки-лузером и что наш забег будет довольно быстрым. Но, как оказалось, не прошёл. Дальше я об этом не думал, другие ребята тоже очень сильные», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Большунов бежал в первом полуфинале и занял третье место. С этим результатом он мог рассчитывать только на выход в финал как лаки-лузер. Однако второй полуфинальный забег оказался быстрее, из-за чего результаты лыжника не позволили ему выйти в финальную часть спринта.