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Ардашев — о невыходе Большунова в финал спринта: другие ребята тоже сильные

Ардашев — о невыходе Большунова в финал спринта: другие ребята тоже сильные
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Российский лыжник Сергей Ардашев, выигравший сегодня, 2 апреля, мужскую спринтерскую гонку свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024, высказался о невыходе трёхкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Большунова в финал спринта.

«Неудача Большунова? Думал, что Александр всё-таки пройдёт в финал лаки-лузером и что наш забег будет довольно быстрым. Но, как оказалось, не прошёл. Дальше я об этом не думал, другие ребята тоже очень сильные», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Большунов бежал в первом полуфинале и занял третье место. С этим результатом он мог рассчитывать только на выход в финал как лаки-лузер. Однако второй полуфинальный забег оказался быстрее, из-за чего результаты лыжника не позволили ему выйти в финальную часть спринта.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
02 апреля 2024, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:52.94
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+0.44
3
Дмитрий Пузанов
Хабаровский край
+0.83
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