Бородавко объяснил, почему Большунов не пробился в финал спринта на этапе КР в Кировске

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о причинах неудачного выступления Александра Большунова в спринте свободным стилем в рамках финала Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам.
«То, что Александр Большунов не вышел в финал, — это не лучшее самочувствие, плюс лыжи работали не очень хорошо. На финишный спуск его конкуренты выехали чуть быстрее. Он открыл внутренний радиус Сергею Ардашеву, и тот занял более выгодную позицию. Короткий финиш, метров 50, не позволил Александру побороться за место в двойке, а второй полуфинал пробежал быстрее», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял третье место в первом полуфинале и не смог отобраться в финальный забег спринта на Кубке России в Кировске.
- 2 апреля 2024
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