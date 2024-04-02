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Бородавко объяснил, почему Большунов не пробился в финал спринта на этапе КР в Кировске

Бородавко объяснил, почему Большунов не пробился в финал спринта на этапе КР в Кировске
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о причинах неудачного выступления Александра Большунова в спринте свободным стилем в рамках финала Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
02 апреля 2024, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:52.94
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+0.44
3
Дмитрий Пузанов
Хабаровский край
+0.83

«То, что Александр Большунов не вышел в финал, — это не лучшее самочувствие, плюс лыжи работали не очень хорошо. На финишный спуск его конкуренты выехали чуть быстрее. Он открыл внутренний радиус Сергею Ардашеву, и тот занял более выгодную позицию. Короткий финиш, метров 50, не позволил Александру побороться за место в двойке, а второй полуфинал пробежал быстрее», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял третье место в первом полуфинале и не смог отобраться в финальный забег спринта на Кубке России в Кировске.

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