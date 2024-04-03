Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько гонка преследования, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько гонка преследования, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 апреля, в Кировске состоится мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Начало гонки — в 13:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Свободный стиль. 15 км
03 апреля 2024, среда. 13:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Гонка преследования, 15 км, свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист

1. Иван Горбунов (Республика Татарстан).
2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).
3. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край).
4. Сергей Волков (Республика Татарстан).
5. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра).
6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан).
7. Егор Митрошин (Москва — Мордовия).
8. Александр Большунов (Архангельская область).
9. Илья Трегубов (Москва — Оренбургская область).
10. Никита Денисов (Алтайский край).

Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android