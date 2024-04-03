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Кубок России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 3 апреля, в Кировске состоится мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Начало гонки — в 13:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Гонка преследования, 15 км, свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист

1. Иван Горбунов (Республика Татарстан).

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

3. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край).

4. Сергей Волков (Республика Татарстан).

5. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра).

6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан).

7. Егор Митрошин (Москва — Мордовия).

8. Александр Большунов (Архангельская область).

9. Илья Трегубов (Москва — Оренбургская область).

10. Никита Денисов (Алтайский край).

Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.