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Степанова — о пасьюте: гонкой недовольна. По чистому времени уступила Кулешовой

Степанова — о пасьюте: гонкой недовольна. По чистому времени уступила Кулешовой
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Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области, прокомментировала своё выступление в гонке преследования на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России-2023/2024 в Кировске.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Женщины. Гонка преследования. Свободный стиль. 10 км
03 апреля 2024, среда. 11:30 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
25:37.1
2
Мария Истомина
Архангельская - Пермский
+26.9
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+28.1

«Недовольна я сегодняшней гонкой. По чистому времени уступила Анастасии Кулешовой. Но ничего, впереди ещё гора, на которой будет финальная битва», — сказала Степанова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Второе место заняла представительница команды Архангельской области Мария Истомина, уступившая лидеру 26,9 секунды. Третьей в этой гонке стала лыжница из Тюменской области Татьяна Сорина.

В пятницу, 5 апреля, лыжницы пробегут гонку с раздельным стартом свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России.

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Фото: Степанова, Истомина и Сорина после финиша в гонке преследования
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