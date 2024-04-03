Степанова — о пасьюте: гонкой недовольна. По чистому времени уступила Кулешовой

Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области, прокомментировала своё выступление в гонке преследования на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России-2023/2024 в Кировске.
«Недовольна я сегодняшней гонкой. По чистому времени уступила Анастасии Кулешовой. Но ничего, впереди ещё гора, на которой будет финальная битва», — сказала Степанова в эфире телеканала «Матч ТВ».
Второе место заняла представительница команды Архангельской области Мария Истомина, уступившая лидеру 26,9 секунды. Третьей в этой гонке стала лыжница из Тюменской области Татьяна Сорина.
В пятницу, 5 апреля, лыжницы пробегут гонку с раздельным стартом свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России.
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