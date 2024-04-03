Анастасия Кулешова стала лучшей в гонке преследования по чистому времени

В Кировске (Мурманская область) в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России сезона-2023/2024 прошла женская гонка преследования свободным стилем. Победительницей стала олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете Вероника Степанова, представляющая Архангельскую область. По чистому времени лучший результат показала Анастасия Кулешова (Нижегородская область).

Финал Кубка России по лыжным гонкам проходит в формате мини-тура. Спортсменки вышли на старт в соответствии с положением после спринта. В зачёт шли результаты, показанные спортсменками в квалификации спринтерской гонки, за вычетом бонусных секунд в соответствии с занятым местом в раунде прямого выбывания. Из результата победительницы вычиталось 60 секунд, у второго места — 56 секунд, у третьего — 52 и так далее до 30-го места.

Топ-6 лыжниц, показавших лучший результат по чистому времени гонки преследования:

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 25,26.

2. Вероника Степанова (Архангельская область) +0,11.

3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +0,12.

4. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +0,22.

5. Мария Истомина (Архангельская область) +0,23.

6. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +0,28.

В общий зачёт Кубка России идут как очки за результат, показанный в гонке преследования в формате мини-тура, так и по итогам пасьюта по чистому времени гонки.