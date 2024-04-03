«Рад, что наконец-то добрался до пьедестала». Устюгов — о гонке преследования

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 в Кировске. Он занял второе место, отстав от победителя Александра Большунова на 16,3 секунды.

«Рад, что наконец-то добрался до пьедестала. Это мой второй личный подиум в этом сезоне. Хорошо, что Большунов начал убегать и мы с ним ушли в отрыв. В конце начал уставать. Впереди ещё две гонки, и надеюсь занять второе место в мини-туре», — сказал Устюгов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В пятницу, 5 апреля, лыжники пробегут гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России.