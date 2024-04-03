Бородавко: Большунов в пасьюте смешал все карты спринтерам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу лыжника Александра Большунова в пасьюте на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России в Кировске.

«Сегодня было видно, что у Александра были более свежие движения. Сумел выиграть с таким хорошим рывком. Смешал все карты спринтерам. Действительно, такой длинный финиш, более пяти километров он работал впереди. Не позволил к себе приблизиться. Он включил дистанционную скорость, которая позволила ему оторваться, сделать небольшой отрыв и потом уже удержать лидерство. До гонки мы проговаривали немножко другой сценарий. Если на третьем круге все соберутся, то объединиться в группу и начинать работать группой. Всё зависело от самочувствия. Александр решил сделать по-своему. Не дожидаться финишных разборок, а решить всё в начале третьего круга. Остальные приблизились, но не смогли дотянуться до лидера.

Разозлила ли Большунова неудача в спринте? Да, он всё время настраивается на победу. В спринте была досадная ошибка. Это скоротечная дистанция, и второго шанса ему не дали. Если бы он бежал в финале, то всё, может, было бы и по-другому», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.