Сорин: Степанова выполнила установку на пасьют, не было задачи кого-то ждать или убегать

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступления лыжниц Вероники Степановой и Татьяны Сориной в пасьюте на 10 км свободным стилем на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России в Кировске. Степанова стала победительницей гонки, Сорина заняла третье место.

«Ника выполнила установку на гонку, бежала с самого старта своим темпом. Не было задачи кого-то ждать или убегать от кого-то со всех ног. Она шла оба круга достаточно ровно. Не знаю, почему начала даже у Кулешовой обратно отыгрывать. Кулешова три-четыре секунды по чистому времени отыграла. Но Ника была одна, а Настя всё-таки в группе. Может, перекладывается из одной группы в другую и это было для неё определённым преимуществом.

Татьяне (Сориной. — Прим. «Чемпионата») после спринта традиционно бегается тяжело на следующий день. Иногда даже прошу, чтобы она не бежала спринт. Чтобы на гонке быть посвежее. В какой-то момент она посчитала, что надо подождать группу, Машу Истомину. Поняв, что Истомина достаточно хорошо приближается, идёт неплохим темпом, она её дождалась и немножко передохнула. Вдвоём у них не получилось работать. Не совсем слаженная работа получалась на подъёмах и равнинных участках. Думаю, они могли лучше отработать вторую часть круга на второй пятёрке», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.