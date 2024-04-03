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Степанова, Истомина и Сорина на церемонии награждения после пасьюта на этапе КР в Кировске

Степанова, Истомина и Сорина на церемонии награждения после пасьюта на этапе КР в Кировске
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В Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла женская гонка преследования свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Женщины. Гонка преследования. Свободный стиль. 10 км
03 апреля 2024, среда. 11:30 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
25:37.1
2
Мария Истомина
Архангельская - Пермский
+26.9
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+28.1

Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области. Второе место заняла Мария Истомина, также выступающая за этот регион. Бронзу в этой гонке завоевала Татьяна Сорина из Тюменской области.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

В пятницу, 5 апреля, лыжницы пробегут гонку с раздельным стартом свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России, а 7 апреля состоится 10-километровый масс-старт. Он завершит программу Кубка России этого сезона.

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Фото: Степанова, Истомина и Сорина после финиша в гонке преследования
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