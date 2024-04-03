Степанова, Истомина и Сорина на церемонии награждения после пасьюта на этапе КР в Кировске

В Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла женская гонка преследования свободным стилем.
Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области. Второе место заняла Мария Истомина, также выступающая за этот регион. Бронзу в этой гонке завоевала Татьяна Сорина из Тюменской области.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.
Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»
Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»
Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»
В пятницу, 5 апреля, лыжницы пробегут гонку с раздельным стартом свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России, а 7 апреля состоится 10-километровый масс-старт. Он завершит программу Кубка России этого сезона.
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