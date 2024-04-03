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Кулешова, Степанова и Пеклецова на церемонии награждения за лучшее чистое время в пасьюте

Кулешова, Степанова и Пеклецова на церемонии награждения за лучшее чистое время в пасьюте
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В Кировске (Мурманская область) в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России сезона-2023/2024 прошла женская гонка преследования свободным стилем.

По чистому времени лучший результат показала Анастасия Кулешова (Нижегородская область). Второе место заняла Вероника Степанова, представляющая Архангельскую область. Тройку сильнейших замкнула Алина Пеклецова, также выступающая за этот регион.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

В пятницу, 5 апреля, лыжницы пробегут гонку с раздельным стартом свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России, а 7 апреля состоится 10-километровый масс-старт. Он завершит программу Кубка России этого сезона.

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