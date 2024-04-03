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Большунов, Устюгов и Митрошин на церемонии награждения после гонки преследования

Большунов, Устюгов и Митрошин на церемонии награждения после гонки преследования
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Сегодня, 3 апреля, в Кировске состоялась мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках седьмого, заключительного этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Свободный стиль. 15 км
03 апреля 2024, среда. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
34:27.3
2
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+16.3
3
Егор Митрошин
Москва - Республика Мордовия
+29.9

Лучшим в пасьюте стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место занял представитель команды ХМАО-Югры Сергей Устюгов, уступивший лидеру 16,3 секунды. Третьим в этой гонке стал лыжник из Москвы Егор Митрошин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменов.

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

В пятницу, 5 апреля, лыжники пробегут гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России, а 7 апреля состоится 10-километровый масс-старт. Он завершит программу турнира в этом сезоне.

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