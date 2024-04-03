Сергей Устюгов номинирован на звание народного спортсмена Югры

Департамент физической культуры и спорта Югры объявил голосование на звание народного спортсмена Ханты-Мансийского автономного округа.
Голосование проходит по следующим номинациям:
спортсмены по олимпийским видам спорта;
спортсмены по неолимпийским видам спорта;
спортсмены по паралимпийским видам спорта;
спортсмены по сурдлимпийским видам спорта;
спортсмены – участники международных спортивных соревнований.
В номинации «Спортсмены по олимпийским видам спорта» на это почётное звание претендуют:
Сергей Устюгов (лыжные гонки);
Ярослав Дороничев (бокс);
Андрей Соболев (сноуборд);
Анна Егорова (плавание);
Никита Поршнев (биатлон).
На данный момент лидирует в опросе боксёр Ярослав Дороничев, набравший 39% голосов, Устюгов — на втором месте — 29%.
Голосование завершится в четверг, 4 апреля, в 15.00.