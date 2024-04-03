Сергей Устюгов номинирован на звание народного спортсмена Югры

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Департамент физической культуры и спорта Югры объявил голосование на звание народного спортсмена Ханты-Мансийского автономного округа.

Голосование проходит по следующим номинациям:

спортсмены по олимпийским видам спорта;

спортсмены по неолимпийским видам спорта;

спортсмены по паралимпийским видам спорта;

спортсмены по сурдлимпийским видам спорта;

спортсмены – участники международных спортивных соревнований.

В номинации «Спортсмены по олимпийским видам спорта» на это почётное звание претендуют:

Сергей Устюгов (лыжные гонки);

Ярослав Дороничев (бокс);

Андрей Соболев (сноуборд);

Анна Егорова (плавание);

Никита Поршнев (биатлон).

На данный момент лидирует в опросе боксёр Ярослав Дороничев, набравший 39% голосов, Устюгов — на втором месте — 29%.

Голосование завершится в четверг, 4 апреля, в 15.00.