«Давно так не терпел». Сергей Устюгов высказался о пасьюте в финале Кубка России

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов оценил своё выступление в гонке преследования на 15 км в свободном стиле в рамках финала Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Устюгов пришёл к финишу вторым, уступив лишь Александру Большунову.

«Вот и прошла гонка. Я ей в целом доволен. Завтра день отдыха. Всем спасибо большое, что болели и переживали. Гонка далась мне тяжело. Реально, давно я так не терпел. Дед, похоже, просыпается где-то там, вдалеке, в голове. Пульс разогнал до 202. До этого я разгонял до такого пульс в Малиновке, во время спринта. Мне очень приятно, что поддерживаете, подгоняете меня на трассе», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.