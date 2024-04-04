Вяльбе: Пузанов — талантливый и способный мальчишка, но он ещё маленький

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о 18-летнем российском лыжнике Дмитрии Пузанове. Вяльбе отметила способности молодого спортсмена, однако подчеркнула, что ему ещё нужно работать над техникой, чтобы успешно выступать на взрослом уровне.

«Пузанов немножко ездил прицепом с юниорской группой. И тренера его знаем. Дима — способный мальчишка, ему ещё нужно поработать над техникой. Самое главное — не надо никуда спешить ему, он всё‑таки ещё маленький. Нужно постепенно набирать обороты. Пузанов — действительно талантливый, способный мальчишка, просто всему своё время. Я всегда говорю, главное, чтобы хорошо выступали во взрослом возрасте», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, Пузанов занял третье место в спринте свободным стилем на этапе Альфа-Банк Кубка России в Кировске (Мурманская область). Победу в этой гонке одержал лыжник Сергей Ардашев.