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Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км классикой, где смотреть

Сегодня, 5 апреля, в Кировске состоится женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Начало гонки — в 11:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

10 км, классический стиль. Женщины. Стартовый лист

63. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

64. Алёна Баранова (Москва — Томская область).

66. Елизавета Шалабода (Москва — Приморский край).

67. Алина Пеклецова (Архангельская область — Вологодская область).

68. Дарья Непряева (Республика Татарстан).

69. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).

71. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

72. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия).

73. Татьяна Сорина (Тюменская область).

74. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край).

75. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).

Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.