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Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км классикой, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км классикой, где смотреть
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Сегодня, 5 апреля, в Кировске состоится женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Начало гонки — в 11:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Женщины. Классический стиль. 10 км
05 апреля 2024, пятница. 11:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
10 км, классический стиль. Женщины. Стартовый лист

63. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
64. Алёна Баранова (Москва — Томская область).
66. Елизавета Шалабода (Москва — Приморский край).
67. Алина Пеклецова (Архангельская область — Вологодская область).
68. Дарья Непряева (Республика Татарстан).
69. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).
71. Елизавета Пантрина (Тюменская область).
72. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия).
73. Татьяна Сорина (Тюменская область).
74. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край).
75. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).

Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.

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