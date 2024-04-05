Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км классикой, где смотреть

Сегодня, 5 апреля, в Кировске состоится женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Начало гонки — в 11:00 мск.
В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
10 км, классический стиль. Женщины. Стартовый лист
63. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
64. Алёна Баранова (Москва — Томская область).
66. Елизавета Шалабода (Москва — Приморский край).
67. Алина Пеклецова (Архангельская область — Вологодская область).
68. Дарья Непряева (Республика Татарстан).
69. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).
71. Елизавета Пантрина (Тюменская область).
72. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия).
73. Татьяна Сорина (Тюменская область).
74. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край).
75. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).
Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.