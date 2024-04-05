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Кубок России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько гонка на 15 км классикой, где смотреть

Сегодня, 5 апреля, в Кировске состоится мужская гонка на 10 км классическим стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Начало гонки — в 13:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

15 км, классический стиль. Мужчины. Стартовый лист

66. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край).

67. Иван Горбунов (Республика Татарстан).

68. Артём Мальцев (Тюменская область).

69. Алексей Червоткин (Архангельская область).

70. Никита Денисов (Алтайский край).

71. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

72. Сергей Волков (Республика Татарстан).

73. Савелий Коростелёв (Архангельская область).

74. Илья Семиков (Республика Коми).

75. Егор Митрошин (Москва — Мордовия).

76. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра).

77. Александр Большунов (Архангельская область).

Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.