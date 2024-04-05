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Призовой фонд Югорского марафона в 2024 году составил более 2 млн рублей

Призовой фонд Югорского марафона в 2024 году составил более 2 млн рублей
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Призовой фонд Югорского лыжного марафона в 2024 году составил более 2 млн рублей. Об этом рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО Виталий Мосунов.

«В этом году максимальный призовой фонд, который выделяет банк ВТБ. Общая сумма на два дня – 2 млн 300 тысяч рублей. Одинаковые суммы призовых будут выделятся и для мужчин, и для женщин. Победитель получит 400 тысяч рублей, за второе место – 200 тысяч, за третье – 100 тысяч рублей. Также призовыми будут обеспечены участники, занявшие места до 10-го включительно: суммы будут идти по нисходящей от 25 до 5 тысяч рублей. Во второй день соревнования призы будут следующими: 150 тысяч за первое место, 100 тысяч за второе и 50 тысяч за третье место. Это максимальный призовой фонд, которые выделяет банк на соревнования», — передаёт слова Мосунова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Югорский лыжный марафон пройдёт с 6 по 7 апреля в Ханты-Мансийске.

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