Призёр ЧМ-2013 по лыжным гонкам Алия Иксанова объявила о завершении спортивной карьеры

Призёр чемпионата мира 2013 года по лыжным гонкам в Валь-ди-Фьемме (Италия) Алия Иксанова объявила о завершении карьеры. Спортсменка озвучила решение во время финала Альфа-Банк Кубка России в Кировске.

«Здесь мои крайние старты в большой лыжной карьере. Здорово, что я в строю. Хотела бежать на чемпионате России, но подвело здоровье. Лыжами я занимаюсь 30 лет уже, пришло время заканчивать. Летом отдохну, потом посмотрим, чем буду заниматься», — сказала Иксанова «Матч ТВ».

Иксанова также является двукратной чемпионкой Универсиады-2013 в эстафете и гонке классическим стилем на 5 км. К этим наградам она добавила и две серебряные медали в дуатлоне и гонке на 15 км.

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