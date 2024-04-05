Кулешова: довольна, что опередила Степанову на 13 секунд

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала итоги гонки на 10 км классическим стилем в рамках финала Альфа-Банк Кубка России-2023/2024.

«Всё хорошо, всё классно, гонкой довольна. Спасибо большое всем, кто имеет хоть какое-то отношение к этой гонке, моему результату. Оглядываясь назад, на весь сезон, хочется сказать, что эта зима была какая-то особенная для меня. Я очень рада находиться здесь, погода просто потрясающая.

От начала и до конца была борьба, потому что первый круг мы шли по нулям с девочками, уже на втором круге начались хорошие отрывы. Пыталась разложиться по гонке, слушать своего тренера в первую очередь, потому что он подсказывал, на каких участках надо больше работать, и вчера обсуждали тоже этот момент. Я думаю, что всё получилось.

Соперники сильные. Ты выходишь на старт, не знаешь, как себя чувствуют твои соперницы, на 100% не можешь быть уверен, кто будет сегодня в тройке. Конечно я довольна, что на 13 секунд опередила Степанову. Я люблю бегать классические гонки, поэтому мне очень приятно, что именно в своей любимой специфике я сегодня уверенно одержала победу», — передаёт слова лыжницы корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.