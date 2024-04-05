Фото: награждение призёров женской гонки на 10 км классикой на этапе КР в Кировске

В Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.
Победительницей гонки стала лыжница из команды Нижегородской области Анастасия Кулешова. Второе место заняла лидер мини-тура Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области. Третьей стала лыжница Елизавета Пантрина.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.
Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»
Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»
Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
10 км, классический стиль. Женщины
1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 28.10,6.
2. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — отставание 13,5 секунды.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +37,3.