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Фото: награждение призёров женской гонки на 10 км классикой на этапе КР в Кировске

Фото: награждение призёров женской гонки на 10 км классикой на этапе КР в Кировске
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В Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.

Победительницей гонки стала лыжница из команды Нижегородской области Анастасия Кулешова. Второе место заняла лидер мини-тура Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области. Третьей стала лыжница Елизавета Пантрина.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
10 км, классический стиль. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 28.10,6.
2. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — отставание 13,5 секунды.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +37,3.

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