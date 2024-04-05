Егор Сорин: у такого Большунова сегодня, видимо без шансов было выиграть

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин дал оценку прошедшим классическим гонкам с раздельного старт в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024. Специалист отметил готовность Александра Большунова к гонке классическим стилем на 15 км.

«Победили фавориты. Анастасия Кулешова была таким явным фаворитом на классической разделке. Большунов тоже на пятнашке классикой, безусловно, является одним из фаворитов. Да, проигрыш небольшой у Савелия, но проиграл всё по делу. Большунов достаточно грамотно раскладывался по ходу дистанции, немного проигрывал в первой части подъёма, но зато после этого хорошо проходил равнину, более лёгкие участки проходил мощнее, чем Савелий, за счёт этого выиграл. У такого Большунова сегодня, видимо, без шансов было выиграть, потому что Алексею Червоткину тоже 20 секунд положить — дорогого стоит, там и у Семикова разрывы достаточно большие сегодня. Десятка даже в полторы минуты не уложилась. Устюгов был восьмой, проиграл 1 минуту 36 секунд. Это очень много, это вообще не плотно и говорит о том, что лидеры сегодня бежали с достаточно высоким темпом.

У Вероники была задача много не проиграть, сохранить хотя бы 30 секунд запаса на горе. Она с задачей справилась. Понятно, что Кулешова в хорошем состоянии, а на финале Кубка, я думаю, она в хорошем своём состоянии находится, классикой её обыграть очень сложно на разделке. Результатом Вероники, безусловно, доволен, хороший результат.

Лиза Пантрина пробежала одну из своих лучших классических гонок, тоже хороший результат. Единственное — плохо, что не смогла удержаться за Кулешовой последний километр, особенно на лёгком участке. Она должна была за ней приезжать, и лишние семь секунд ей бы завтра не помешали«», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.