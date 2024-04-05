Коростелёв: выиграть 37 секунд на горе у Большунова — это надо что-то с чем-то сотворить

Российский лыжник Савелий Коростелёв, представляющий команду Архангельской области, высказался о гонке в гору, которая состоится в финале мини-тура в Кировске.

«Я не знаю, что такое гонка в гору. На самом деле гора – такое место, где вставляет. Но 37 секунд выиграть на горе, где вставляет, у Большунова — это надо что-то с чем-то послезавтра сотворить. Но если он говорит, что он после болезни, то есть шанс (смеётся). Пусть настраивается, что он больной, я буду настраиваться, что я здоровый. Я буду делать всё, чтобы выиграть мини-тур (смеётся). На самом деле очень тяжело выиграть 40 секунд на горе у Сан Саныча, тем более ладно бы это было преследование, это масс-старт. Я не бегал в гору, я не знаю, как организм себя поведёт. Может, я горняк, а может, не горняк? Посмотрим. У меня интерес, страха никакого нет, там прекрасные виды.

Сегодня я как минимум не допустил большого проигрыша дополнительного относительно него, но всё-таки хотелось чуть-чуть приблизиться к нему в зачёте мини-тура сегодня», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.