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Поршнев — о Югорском марафоне: думал, лыжники зададут такой темп, что придётся терпеть

Поршнев — о Югорском марафоне: думал, лыжники зададут такой темп, что придётся терпеть
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Биатлонист Никита Поршнев, ставший четвёртым на Югорском марафоне – 2024, объяснил, почему проиграл на финишной прямой и ответил, тяжело ли ему было бежать вторую длинную гонку за три дня.

«Сегодня было не очень тяжело, так как бежали всей группой, разборка была только на финишном отрезке. Я надеялся, что лыжники зададут такой темп, что придётся терпеть, но терпеть не пришлось. Тяжело было убежать, так как трасса достаточно скоростная. Обидно, что немножко до призов не хватило. Не хватило резкости, сил, концентрации. Нужно было в левый коридор уходить, соперникам создать препятствие, тем более я первым на прямую выкатывал. Но я не стал мешать, и меня обыграли», — сказал Поршнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, 4 апреля Поршнев стал вторым в длинном масс-старте на 40 км в рамках чемпионата России в Увате.

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