Карлссон получила банку сюрстрёмминга в подарок после победы в спринте на Кубке Швеции

Шведская лыжница Фрида Карлссон, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр, сегодня, 6 апреля, победила в спринте на Кубке Швеции с преимуществом более чем в три секунды. В подарок за первое место спортсменка получила банку сюрстрёмминга — консервированной квашеной сельди, шведского национального блюда.

«Я не чувствовала, что могу победить сегодня, но, конечно, это было важно. Здесь есть старая традиция: если ты выигрываешь гонку, то получаешь приз. В пятницу победителям и призёрам соревнований вручали торт, а сегодня подарили сюрстрёмминг. Интересно, что организаторы придумают завтра. Когда завтра я поеду в Эстерсунд, оставлю этот подарок здесь», — приводит слова спортсменки Expressen.

Финальный день заключительного этапа Кубка Швеции пройдёт в воскресенье, 7 апреля.

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