Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алина Пеклецова выиграла масс-старт в гору на КР в Кировске, Вероника Степанова — вторая

Российская лыжница Алина Пеклецова выиграла масс-старт в гору на 10 км, который спортсменки бежали свободным стилем, на заключительном этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область). На финише спортсменка на 48 секунд ровно превзошла ближайшую преследовательницу — олимпийскую чемпионку Веронику Степанову.

Замкнула тройку сильнейших в этой гонке призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова. Она проиграла Пеклецовой минуту и 2,8 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап, Кировск

Женщины. Масс-старт в гору, 10 км

1. Алина Пеклецова (Архангельская область — Вологодская область) — 32.33,8.

2. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — отставание 48,0 секунды.

3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия) +1.2,8.