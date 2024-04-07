Алина Пеклецова выиграла масс-старт в гору на КР в Кировске, Вероника Степанова — вторая

Российская лыжница Алина Пеклецова выиграла масс-старт в гору на 10 км, который спортсменки бежали свободным стилем, на заключительном этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область). На финише спортсменка на 48 секунд ровно превзошла ближайшую преследовательницу — олимпийскую чемпионку Веронику Степанову.
Замкнула тройку сильнейших в этой гонке призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова. Она проиграла Пеклецовой минуту и 2,8 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап, Кировск
Женщины. Масс-старт в гору, 10 км
1. Алина Пеклецова (Архангельская область — Вологодская область) — 32.33,8.
2. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — отставание 48,0 секунды.
3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия) +1.2,8.
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