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Алина Пеклецова выиграла масс-старт в гору на КР в Кировске, Вероника Степанова — вторая

Алина Пеклецова выиграла масс-старт в гору на КР в Кировске, Вероника Степанова — вторая
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Российская лыжница Алина Пеклецова выиграла масс-старт в гору на 10 км, который спортсменки бежали свободным стилем, на заключительном этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область). На финише спортсменка на 48 секунд ровно превзошла ближайшую преследовательницу — олимпийскую чемпионку Веронику Степанову.

Замкнула тройку сильнейших в этой гонке призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова. Она проиграла Пеклецовой минуту и 2,8 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап, Кировск
Женщины. Масс-старт в гору, 10 км

1. Алина Пеклецова (Архангельская область — Вологодская область) — 32.33,8.
2. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — отставание 48,0 секунды.
3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия) +1.2,8.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
07 апреля 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Архангельская - Вологодская
32:33.8
2
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
+48.0
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+1:02.8
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