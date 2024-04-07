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Елена Вяльбе помогла Алине Пеклецовой на финише гонки в гору

Елена Вяльбе помогла Алине Пеклецовой на финише гонки в гору
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Сегодня, 7 апреля, в Кировске (Мурманская область) прошёл женский масс-старт в гору на 10 км свободным стилем, победу в котором одержала российская лыжница Алина Пеклецова. Спортсменка на финише превзошла ближайшую преследовательницу, олимпийскую чемпионку Веронику Степанову, на 48 секунд ровно.

После финиша гонки спортсменке помогла снять лыжи глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Напомним, третьей к финишу в гонке пришла призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова, которая проиграла победительнице чуть больше минуты.

Сейчас в Кировске близится к концу мужской масс-старт в гору на 10 км. Одним из лидеров гонки является трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

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