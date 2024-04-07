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Сорин: Пеклецова была фаворитом, но было неизвестно, сколько она выиграет

Сорин: Пеклецова была фаворитом, но было неизвестно, сколько она выиграет
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвёл итоги женского масс-старта в гору на 10 км, прошедшего в рамках заключительного этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область). В гонке с большим преимуществом победила Алина Пеклецова, второй стала Вероника Степанова, третьей — Анастасия Кулешова.

«У девушек ожидаемо выиграла Алина Пеклецова. Было понятно, что она фаворит, но, поскольку мы в России такие гонки никогда не бегали, было неизвестно, сколько именно она выиграет — минуту или две.

Вероника Степанова шла на втором месте, отставала на две минуты, но контролировала ситуацию. Удивительно, что Анастасия Кулешова шла за Вероникой, мы планировали, что она будет впереди, чтобы проиграть ей не более 30 секунд. Но, видимо, Вероника сегодня хорошо себя чувствовала. Думаю, что после сегодняшней гонки страх перед горой у неё исчезнет, ведь до этого в гору она бегала только на фестивале Blink три года назад, где проиграла 8,5 минуты», — поделился Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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