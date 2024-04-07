Большунов прокомментировал своё выступление в гонке в гору на Кубке России в Кировске

Российский лыжник Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион, прокомментировал своё выступление в масс-старте на 10 км свободным стилем в гору, прошедшем в рамках заключительного этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область).

«Очень сложная гонка была. Результат нормальный, несмотря на не очень хорошее самочувствие.

Это была моя идея пробежать здесь гонку в гору. Мы шагаем в ногу со временем, добавляем новые форматы в российские лыжные гонки, развиваемся. Это главное», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, в этой гонке Александр Большунов стал третьим. На финише дистанции спортсмен проиграл победителю масс-старта, Савелию Коростелёву, 14,6 секунды.