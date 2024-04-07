Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов прокомментировал своё выступление в гонке в гору на Кубке России в Кировске

Большунов прокомментировал своё выступление в гонке в гору на Кубке России в Кировске
Комментарии

Российский лыжник Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион, прокомментировал своё выступление в масс-старте на 10 км свободным стилем в гору, прошедшем в рамках заключительного этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область).

«Очень сложная гонка была. Результат нормальный, несмотря на не очень хорошее самочувствие.

Это была моя идея пробежать здесь гонку в гору. Мы шагаем в ногу со временем, добавляем новые форматы в российские лыжные гонки, развиваемся. Это главное», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, в этой гонке Александр Большунов стал третьим. На финише дистанции спортсмен проиграл победителю масс-старта, Савелию Коростелёву, 14,6 секунды.

Материалы по теме
Савелий Коростелёв выиграл масс-старт в гору в Кировске, Александр Большунов стал третьим
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android