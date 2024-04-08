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Фото: награждение призёров масс-старта на 10 км среди женщин на этапе КР в Кировске

7 апреля завершился масс-старт свободным стилем на 10 км среди женщин в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России в Кировске.

Победу в старте одержала Алина Пеклецова с результатом 32:33,8. На 48 секунд отстала от неё представительница команды Архангельской области Вероника Степанова. Замкнула тройку лидеров Анастасия Кулешова с отставанием больше минуты.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Масс-старт 10 км, свободный стиль. Женщины

1. Алина Пеклецова (Архангельская-Вологодская) — 32:33,8.

2. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — оставание на 48 секунд.

3. Анастасия Кулешова (Нижегородская-Мордовия) — отставание на 1 минуту и 2,8 секунды.