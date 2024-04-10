Пярмякоски — о возможном завершении карьеры: задалась вопросом, а есть ли смысл продолжать

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 33-летняя финская лыжница Криста Пярмякоски высказалась о возможном завершении карьеры. На прошедшем чемпионате Финляндии спортсменка дважды поднималась на подиум и стала четвёртой в гонке на 30 км классическим стилем.

«Я решу позже начнёт продолжения карьеры. Во время гонки на 30 км на чемпионате Финляндии задалась вопросом, а есть ли смысл продолжать. Лыжные гонки были бы приятнее, если бы я больше побеждала и выступала. Если бы сезон сложился совсем негативно, принять решение было бы легче. В каком-то смысле я знаю, что есть потенциал, искра. Мне нравятся лыжные гонки, но, если ты в плохой форме, удовольствия практически не получаешь», — приводит слова Пярмякоски Yle.