«Уважаю, когда мужчины держат слово». Лыжник Пузанов — о подарке от Александра Легкова

Российский лыжник Дмитрий Пузанов высказался о лыжах, подаренных Александром Легковым и Андреем Романовым.

«Да, спасибо им огромное. Лыжи мне уже вручили. Я уважаю, когда мужчины держат своё слово, а не треплют языком направо и налево. Конечно, такого подарка я не ожидал. И эти лыжи наверняка пригодятся мне в будущем. У лыжников не бывает лишнего инвентаря, и не знаешь, какая пара поедет в ту или иную погоду. Тот спринт в Кировске, где я стал третьим, я бежал на лыжах Камилы Мокшановой, дочки моего тренера Константина Сергеевича Мокшанова. Да, у нас разные физические параметры, но её лыжи ехали лучше. Кстати, и ботинки мне тоже подарили», — сказал Пузанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.