«Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую». Аршавин — о знакомых лыжниках

В воскресенье, 21 апреля, состоялся благотворительный футбольный матч между командами «Звёзды футбола» и «Звёзды на лыжах», в котором участвовали известные российские спортсмены. Участник мероприятия бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, знает ли он кого-либо из лыжников.

«Мы любим биатлон, всегда смотрели, следили за нашими ребятами, лыжи просто скучнее, там просто бегут. Я помню, как смотрел на Прокуророва, Смирнова. Раньше мне больше нравилось. Мне не нравится, когда с общего старта начинают. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую. Ну Легкова знаю. Я сказал ему: «У вас есть биатлонисты или лыжники, не поймёшь — можно любого поставить, и всё равно никого не узнаешь», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 7:6 в пользу «Звёзд футбола». В состав команды «Звёзды на лыжах» вошли Александр Легков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Бакуров, Савелий Коростелёв и другие.