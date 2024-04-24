Директор Федерации лыжного спорта Швейцарии покинет свою должность

Директор Швейцарской федерации лыжного спорта Гури Кноттен покинет должность главы организации в конце лета. Она заявила, что хочет работать на родине в Норвегии.

«Решение покинуть Swiss-Ski далось нелегко. У меня было два захватывающих года на профессиональном уровне. Чтобы иметь возможность управлять четырьмя видами спорта с полной стратегической приверженностью к лыжным гонкам, двоеборью, прыжкам с трамплина и биатлону и для полного удовлетворения всех потребностей, необходимо жить в Швейцарии. В то же время в последние месяцы я всё больше и больше замечаю, что мне бы хотелось, чтобы моя семья была рядом со мной, и поэтому я хочу снова профессионально работать на своей родине, в Норвегии», — приводит слова Кноттен Fondo Italia.

Отметим, директор продолжит работу до августа 2024 года, после чего будет назначен новый человек. Пока неизвестно, кто станем преемником, решение будет приниматься совместно с руководителями дисциплин и тренерами команд.

Кноттен занимала должность директора на протяжении четырёх лет, с 2020 года.