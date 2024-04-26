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Стало известно, за какой регион будет выступать Пеклецова в следующем сезоне

Стало известно, за какой регион будет выступать Пеклецова в следующем сезоне
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Российская лыжница Алина Пеклецова в новом сезоне будет выступать только за Вологодскую область. Об этом сообщил президент Федерации лыжных гонок Вологодской области Евгений Шулепов.

«Хочу порадовать вологжан, любителей лыжного спорта, фанатов нашей Алины Пеклецовой, нашей лыжной Королевы, что сегодня нами достигнуты договорённости о том, что наша чемпионка будет в новом сезоне выступать за Вологодскую область со 100% зачётом! Напомню, что в прошедшем сезоне она выступала за Архангельскую и нашу область 50/50. Такое правилами ФЛГ разрешено. Так что все победы и успехи Алины будут приносить славу исключительно нашей Вологодской области! Поздравляю, друзья! А Алине успехов, здоровья, быстрых гонок и Побед!!! Мы тебя Любим!» — написал Шулепов на официальной странице Федерации лыжных гонок Вологодской области в соцсетях.

Напомним, Алина Пеклецова стала победительницей масс-старта в гору на 10 км свободным стилем на заключительном этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область). 18-летняя спортсменка родом из Вологды.

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