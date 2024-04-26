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«Вам точно понравится то, над чем я сейчас работаю». Ступак анонсировала новый проект

«Вам точно понравится то, над чем я сейчас работаю». Ступак анонсировала новый проект
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Юлия Ступак (Белорукова) сообщила, что работает в новом проекте.

«Привет, мои хорошие! Я уже почти месяц в Москве, так как у меня идут важные, интересные съёмки.
Совсем скоро вы всё узнаете, а пока — знайте, что вам точно понравится то, над чем я сейчас работаю», — написала спортсменка в своём аккаунте в соцсетях.

Ранее стало известно, что к сезону-2024/2025 Ступак будет готовиться самостоятельно. При этом Юлия уточнила, что не останется без поддержки своего бывшего тренера Маркуса Крамера, который в данный момент возглавляет сильнейшую группу сборной Италии. На счету спортсменки победа на Олимпийских играх в Пекине в женской эстафете и две бронзы Олимпиады-2018.

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