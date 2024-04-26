Шистад продолжит тренироваться отдельно от сборной Норвегии

25-летняя норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад сообщила, что, несмотря на официально объявленное возвращение и включение в состав сборной Норвегии, она продолжит тренировочный процесс отдельно от команды.

«Я очень рада оказаться в сборной. Отрадно, что мы пришли к такому решению, которое. является беспроигрышным для всех и показывает, что сборная движется в правильном направлении. Я продолжу тренироваться, как и прежде, отдельно в Коннеруде. Надеюсь на тишину и спокойствие со стороны СМИ, а затем с нетерпением буду ждать встречи с вами в Бейтостолене», — приводит слова норвежки VG.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 Шистад заняла второе место в спринтерском зачёте Кубка мира, уступив лишь шведской лыжнице Линн Сван.