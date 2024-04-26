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В Германии в следующем сезоне не будет Кубка мира по лыжным гонкам

В Германии в следующем сезоне не будет Кубка мира по лыжным гонкам
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Впервые за 24 года в Германии не будет проводиться Кубок мира по лыжным гонкам. Стефан Шварцбах, руководитель немецкой лыжной ассоциации Германии, объяснил это сложными контрактами с телевидением, которыми организация не хочет себя обременять.

«Это связано с очень сложными телевизионными и маркетинговыми контрактами», — приводит слова Шварцбаха VG.

Помимо этого, организация хочет потратить деньги на другие виды спорта, вместо проведения в Германии Кубка мира – соревнования по более мелким дисциплинам — лыжным гонкам, двоеборью и ски-кроссу.

На это решение немецкой лыжной ассоциации уже отреагировали в FIS, заявив, что это удар для них, потому что Германия имеет большое коммерческое значение во многих зимних видах спорта.

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