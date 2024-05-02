Вяльбе: к российским участникам ОИ-2024 у соотечественников будет негативное отношение

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что к участникам Олимпийских игр 2024 года из России будут относиться негативно.

«По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж, у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу её как-то осуждать, это её жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определённых результатов», — приводит слова Вяльбе RT.

Ранее Елена Вяльбе назвала Александра Большунова самым правильным спортсменом, которого встречала в жизни. Спортивный функционер добавила, что готова предоставить возможность тем, кто недоволен её работой, попробовать себя в должности руководителя Федерации лыжных гонок страны.