Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на сезон-2024/2025 Кубка мира

Руководство сборной Швеции по лыжным гонкам презентовало состав основной команды на мировой сезон-2024/2025. Согласно тенденциям последних лет, особенно сильной выглядит женская команда Швеции, которая движима как сильнейшими спортсменками в спринте (Йонна Сундлинг, Линн Сван и прочие), так и опытными лыжницами в дистанционных дисциплинах (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон).

Лыжные гонки. Кубок мира. Состав основной сборной Швеции на сезон-2024/2025:

Мужчины:

Эдвин Ангер;

Йенс Бурман;

Эмиль Даниэльссон;

Вильям Порома;

Оскар Свенссон;

Калле Хальфварссон;

Юхан Хегстрём.

Женщины:

Эбба Андерссон;

Майя Дальквист;

Моа Илар (Ольссон);

Фрида Карлссон;

Эмма Рибом;

Линн Сван;

Йонна Сундлинг;

Йоханна Хагстрём.

Стоит отметить, что резонанс в шведских СМИ вызвало отсутствие в мужской команде 27-летнего Маркуса Грате, который регулярно попадал на Кубок мира с сезона-2017/2018.