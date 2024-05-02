Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на сезон-2024/2025 Кубка мира

Руководство сборной Швеции по лыжным гонкам презентовало состав основной команды на мировой сезон-2024/2025. Согласно тенденциям последних лет, особенно сильной выглядит женская команда Швеции, которая движима как сильнейшими спортсменками в спринте (Йонна Сундлинг, Линн Сван и прочие), так и опытными лыжницами в дистанционных дисциплинах (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон).
Лыжные гонки. Кубок мира. Состав основной сборной Швеции на сезон-2024/2025:
Мужчины:
Эдвин Ангер;
Йенс Бурман;
Эмиль Даниэльссон;
Вильям Порома;
Оскар Свенссон;
Калле Хальфварссон;
Юхан Хегстрём.
Женщины:
Эбба Андерссон;
Майя Дальквист;
Моа Илар (Ольссон);
Фрида Карлссон;
Эмма Рибом;
Линн Сван;
Йонна Сундлинг;
Йоханна Хагстрём.
Стоит отметить, что резонанс в шведских СМИ вызвало отсутствие в мужской команде 27-летнего Маркуса Грате, который регулярно попадал на Кубок мира с сезона-2017/2018.