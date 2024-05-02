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Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на сезон-2024/2025 Кубка мира

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на сезон-2024/2025 Кубка мира
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Руководство сборной Швеции по лыжным гонкам презентовало состав основной команды на мировой сезон-2024/2025. Согласно тенденциям последних лет, особенно сильной выглядит женская команда Швеции, которая движима как сильнейшими спортсменками в спринте (Йонна Сундлинг, Линн Сван и прочие), так и опытными лыжницами в дистанционных дисциплинах (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон).

Лыжные гонки. Кубок мира. Состав основной сборной Швеции на сезон-2024/2025:

Мужчины:

Эдвин Ангер;
Йенс Бурман;
Эмиль Даниэльссон;
Вильям Порома;
Оскар Свенссон;
Калле Хальфварссон;
Юхан Хегстрём.

Женщины:

Эбба Андерссон;
Майя Дальквист;
Моа Илар (Ольссон);
Фрида Карлссон;
Эмма Рибом;
Линн Сван;
Йонна Сундлинг;
Йоханна Хагстрём.

Стоит отметить, что резонанс в шведских СМИ вызвало отсутствие в мужской команде 27-летнего Маркуса Грате, который регулярно попадал на Кубок мира с сезона-2017/2018.

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