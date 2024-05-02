Вяльбе: даже Йоханнес Клебо оказался таким же русофобом, как и вся Норвегия

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в любом случае не собирается приглашать мировых лидером на соревнования в России.

«Дело в том, что абсолютно всех лидеров мирового лыжного спорта мы знаем в лицо. И все они выступают на Кубке мира. К нам они не поедут ни за какие деньги. Не говоря уже о том, что звать сюда кого-то насильно и платить им деньги за участие, на мой взгляд, преступление. Никто ведь не грустит, что нас нет на тех же этапах Кубка мира. Более того, ещё и грязью поливают всячески. Зачем мне пытаться приглашать каких-то норвежцев, когда даже Йоханнес Клебо оказался таким же русофобом, как и вся Норвегия?» — приводит слова Вяльбе RT на русском.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион Клебо весь период отстранения россиян придерживается довольно аккуратной позиции по данному вопросу. При этом он не отрицает, что хотел бы видеть россиян на Кубке мира, так как это «полезно для лыжных гонок».