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Бородавко рассказал о сроках восстановления Мальцева после операции на колене

Бородавко рассказал о сроках восстановления Мальцева после операции на колене
Юрий Бородавко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о сроках восстановления серебряного призёра чемпионата мира — 2021 Артёма Мальцева. Спортсмен перенёс операцию на колене.

«Два предыдущих сезона показали, что Мальцеву просто необходима операция на колене для того, чтобы выйти на прежний уровень. Сложно говорить о времени восстановления, потому что операций на мениске было как много хороших, так и были случаи неудачного операционного вмешательства. Поэтому загадывать не будем», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, Артём Мальцев занял шестое место в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2023/2024 среди мужчин. Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала лыжника одним из разочарований минувшего сезона.

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Артём Мальцев перенёс операцию на колене
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