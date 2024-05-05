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Александр Большунов поздравил фанатов с Пасхой

Александр Большунов поздравил фанатов с Пасхой
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Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поздравил подписчиков с Пасхой. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Христос Воскресе!» — написал Большунов на фото на фоне храма.

Фото: Из личного архива Александра Большунова

Напомним, в этом сезоне лыжнику удалось сделать серию из 23-х побед. Прервать её удалось только в Архангельске, где Большунов проиграл гонку классическим стилем, придя к финишу лишь девятым. От победителя Ермила Вокуева лыжник отстал на 45,40 секунд.

На счету 27-летнего Большунова три олимпийские награды и две победы на Кубке мира в 2020 и 2021 году.

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