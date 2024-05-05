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«Мне скучно смотреть за борьбой норвежцев с норвежцами». Алыпов — о возвращении Йохауг

«Мне скучно смотреть за борьбой норвежцев с норвежцами». Алыпов — о возвращении Йохауг
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Бронзовый призёр Олимпиады в Турине 2006 года лыжник Иван Алыпов поделился своими мыслями от возвращения четырехкратной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг к соревнованиям. Напомним, в прошедшем сезоне спортсменка приняла участие в нескольких гонках, при этом до сих пор не сделала официального заявления о возвращении.

«Йохауг уже показала, что она – топ. Мельком видел, что в какой-то гонке на чемпионате Норвегии она привезла больше двух минут ближайшей преследовательнице. Вполне допускаю, что Йохауг вернётся на высокий уровень. Но у меня на сегодняшний день международные старты не вызывают интереса, потому что там нет наших спортсменов. Мне скучно смотреть за борьбой норвежцев с норвежцами», — сказал Алыпов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Татьяной Постниковой и Андреем Шитихиным.

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