Призёр Олимпиады Алыпов ответил, смог ли бы Большунов сейчас конкурировать с норвежцами

Призёр Олимпийских игр 2006 года в командном спринте Иван Алыпов ответил, смог ли бы трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сейчас конкурировать с норвежцами.

— Есть вернуть Александра на Кубок мира прямо сейчас, будет ли он конкурентоспособным по сравнению с Клебо и другими норвежцами?

— Он точно будет в топе и будет выигрывать. Спортсмен такого уровня и класса, с таким опытом и уровнем подготовки 100% будет впереди, — сказал Алыпов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Татьяной Постниковой и Андреем Шитихиным.

Напомним, в этом сезоне Большунову удалась серия из 23 побед. Прервалась она только в Архангельске, где лыжник проиграл гонку классическим стилем, придя к финишу лишь девятым. От победившего в гонке Ермила Вокуева лыжник отстал на 45,40 секунды.